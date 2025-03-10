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"Погодный кликбейт". В Укргидрометцентре заявили о манипулятивном погодном фейке

В сети распространяется фейк, будто на Украину надвигается "мощный ураган" (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили недопустимость распространения недостоверной и манипулятивной информации о погодных условиях. Речь идет, в частности, о новостях, будто на Украину надвигается "мощный ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что именно рассказали в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре отреагировали на фейковые сообщения и новости, которые распространяются в сети, якобы уже на следующей неделе по части Украины может "ударить мощный ураган" со скоростью ветра более 120 км/ч (со ссылкой на сервис Ventusky).

"Обращаем внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в области метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что использование кликбейтных заголовков и эмоционально окрашенных утверждений "способствует распространению необоснованной паники среди населения, что в условиях общей информационной нагрузки является крайне безответственным шагом".

"Официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр. Вся актуальная информация о прогнозах и предупреждениях доступна на официальных ресурсах УкрГМЦ", - добавили в публикации учреждения с хэштегом #погоднийклікбейт.

В завершение представителей медиа призвали:

  • ответственно относиться к распространению метеорологической информации;
  • не вводить общественность в заблуждение некорректными интерпретациями прогнозов.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в сети появлялась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.

Впоследствии о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Позже в социальных сетях и некоторых СМИ начали писать о якобы "грязном облаке", которое надвигается на Украину. Эту информацию в УкрГМЦ также опровергли.

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