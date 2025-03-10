"Погодный кликбейт". В Укргидрометцентре заявили о манипулятивном погодном фейке

Что именно рассказали в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре отреагировали на фейковые сообщения и новости, которые распространяются в сети, якобы уже на следующей неделе по части Украины может "ударить мощный ураган" со скоростью ветра более 120 км/ч (со ссылкой на сервис Ventusky).

"Обращаем внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в области метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что использование кликбейтных заголовков и эмоционально окрашенных утверждений "способствует распространению необоснованной паники среди населения, что в условиях общей информационной нагрузки является крайне безответственным шагом".

"Официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр. Вся актуальная информация о прогнозах и предупреждениях доступна на официальных ресурсах УкрГМЦ", - добавили в публикации учреждения с хэштегом #погоднийклікбейт.

В завершение представителей медиа призвали:

ответственно относиться к распространению метеорологической информации;

не вводить общественность в заблуждение некорректными интерпретациями прогнозов.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)