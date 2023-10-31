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Похолодание в Украине. Синоптик указала на важную особенность

Украина, Вторник 31 октября 2023 16:09
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Похолодание в Украине. Синоптик указала на важную особенность Фото: синоптик указала на важную особенность ближайшего похолодания в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 12 ноября в Украину придет ощутимое похолодание. У него будет интересная особенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Более ощутимо снижение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается с 12 ноября, однако даже без ночных "минусов", - рассказала она.

Похолодание в Украине

Уже со среды, 1 ноября, пойдут дожди и похолодает. Но это похолодание будет "ненастоящим". Еще одна волна "псевдопохолодания" ожидается и 7 ноября. А по-настоящему станет холодно с 12-го.

Ноябрь 2023 в Украине

Погода на ноябрь 2023 в Украине прогнозируется следующей. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.

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