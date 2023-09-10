ua en ru
Вс, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода оставляет Украине 30-45 дней для завершения контрнаступления, - генерал США

Киев, Воскресенье 10 сентября 2023 11:03
UA EN RU
Погода оставляет Украине 30-45 дней для завершения контрнаступления, - генерал США Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Активная фаза контрнаступления украинских войск может продолжаться еще 30-45 дней. После этого наступление усложнит погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в интервью BBC.

По мнению Милли, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

"Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал генерал.

Милли подчеркнул, что и раньше говорил о длительности и сложности войны.

"Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит", - подытожил американский генерал.

Контрнаступление Украины

По последним сведениям Генштаба ВСУ сейчас украинские защитники продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Силы обороны сообщили, что воины продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино в Запорожской области. Также продолжаются активные бои южнее Бахмута, который пока контролируют оккупанты.

Несмотря на заявления Милли, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и в холодный период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит