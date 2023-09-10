Погода оставляет Украине 30-45 дней для завершения контрнаступления, - генерал США

Активная фаза контрнаступления украинских войск может продолжаться еще 30-45 дней. После этого наступление усложнит погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в интервью BBC.

По мнению Милли, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

"Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал генерал.

Милли подчеркнул, что и раньше говорил о длительности и сложности войны.

"Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит", - подытожил американский генерал.

Контрнаступление Украины

По последним сведениям Генштаба ВСУ сейчас украинские защитники продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Силы обороны сообщили, что воины продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино в Запорожской области. Также продолжаются активные бои южнее Бахмута, который пока контролируют оккупанты.

Несмотря на заявления Милли, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и в холодный период.

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