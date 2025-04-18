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Комфортная весна заканчивается? Какую погоду ждать после Пасхи и когда похолодание

Пятница 18 апреля 2025 16:36
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Комфортная весна заканчивается? Какую погоду ждать после Пасхи и когда похолодание Сейчас в Украине - комфортная весна, однако синоптики предупреждают о похолодании (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни и после Пасхи в большинстве областей будет тепло и сухо. Однако уже сейчас известно, что на Украину надвигается похолодание.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Где в ближайшее время могут быть дожди

По словам эксперта, в ближайшие дни в большинстве областей Украины погоду без осадков будет определять поле повышенного давления.

"Однако на выходные (19-20 апреля, - Ред.) в западных областях, а в понедельник (21 апреля, - Ред.) - местами также на юго-востоке страны, будет господствовать атмосферный фронт. Он обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями различной интенсивности", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что речь идет о дождях "характера теплого периода - непродолжительных и местами с грозами".

"Кое-где ночью на Закарпатье и Прикарпатье даже значительные дожди могут быть", - добавила представительница УкрГМЦ.

Какой будет температура воздуха ночью и днем

Птуха сообщила, что "пока что над Украиной располагается теплая воздушная масса, которая обеспечивает нам достаточно высокий температурный фон".

Так, ночью в среднем ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Днем в большинстве областей Украины - от 19 до 24 градусов по Цельсию.

Несколько прохладнее (14-20°C) будет:

  • в Карпатах;
  • на побережье морей;
  • в западных областях (которые будут находиться под влиянием атмосферного фронта).

Когда придет похолодание и в какие регионы

Согласно информации синоптика, "комфортная погода - с такими показателями и практически без осадков - сохранится до 24 апреля".

Однако позже "процессы уже будут меняться", потому что будут меняться воздушные потоки.

"Сейчас у нас преимущественно с юга поступает теплый воздух, а там уже будет - с северо-запада", - объяснила эксперт.

По ее словам, уже в течение 25-28 апреля в Украине ожидается постепенное снижение температуры (и ночью, и днем) - начиная с западных областей (и переходя постепенно к северным).

"На 5-10 градусов по сравнению с предыдущей градацией", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.

Ветер при этом также будет меняться.

"Могут поступать атмосферные фронты. Во время прохождения атмосферных фронтов может быть определенное усиление ветра. Но о каких-то конкретных показателях с такой преждевременностью пока говорить нельзя", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему говорить о "морозе" в мае - категорически неправильно и могут ли в Украине еще быть заморозки.

Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

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