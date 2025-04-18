Комфортная весна заканчивается? Какую погоду ждать после Пасхи и когда похолодание
В ближайшие дни и после Пасхи в большинстве областей будет тепло и сухо. Однако уже сейчас известно, что на Украину надвигается похолодание.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Где в ближайшее время могут быть дожди
По словам эксперта, в ближайшие дни в большинстве областей Украины погоду без осадков будет определять поле повышенного давления.
"Однако на выходные (19-20 апреля, - Ред.) в западных областях, а в понедельник (21 апреля, - Ред.) - местами также на юго-востоке страны, будет господствовать атмосферный фронт. Он обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями различной интенсивности", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что речь идет о дождях "характера теплого периода - непродолжительных и местами с грозами".
"Кое-где ночью на Закарпатье и Прикарпатье даже значительные дожди могут быть", - добавила представительница УкрГМЦ.
Какой будет температура воздуха ночью и днем
Птуха сообщила, что "пока что над Украиной располагается теплая воздушная масса, которая обеспечивает нам достаточно высокий температурный фон".
Так, ночью в среднем ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
Днем в большинстве областей Украины - от 19 до 24 градусов по Цельсию.
Несколько прохладнее (14-20°C) будет:
- в Карпатах;
- на побережье морей;
- в западных областях (которые будут находиться под влиянием атмосферного фронта).
Когда придет похолодание и в какие регионы
Согласно информации синоптика, "комфортная погода - с такими показателями и практически без осадков - сохранится до 24 апреля".
Однако позже "процессы уже будут меняться", потому что будут меняться воздушные потоки.
"Сейчас у нас преимущественно с юга поступает теплый воздух, а там уже будет - с северо-запада", - объяснила эксперт.
По ее словам, уже в течение 25-28 апреля в Украине ожидается постепенное снижение температуры (и ночью, и днем) - начиная с западных областей (и переходя постепенно к северным).
"На 5-10 градусов по сравнению с предыдущей градацией", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.
Ветер при этом также будет меняться.
"Могут поступать атмосферные фронты. Во время прохождения атмосферных фронтов может быть определенное усиление ветра. Но о каких-то конкретных показателях с такой преждевременностью пока говорить нельзя", - подытожила Птуха.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему говорить о "морозе" в мае - категорически неправильно и могут ли в Украине еще быть заморозки.
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