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Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Середа 27 липня 2022 07:00
Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з дощами на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 27 липня погода на заході погіршиться. Очікуються грозові дощі та шквали, при цьому майже на всій іншій території без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в західних областях короткочасний дощ та гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с. При цьому прогнозують невеликий дощ у Житомирській та східних областях. Вночі подекуди туман.

На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +17, вдень +28 +30 градусів;
  • на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +23 +25;
  • у східних областях вночі +14 +16, вдень +26 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +29 градусів.

Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15 +17, а вдень +28 +30.

Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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