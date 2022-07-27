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Погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Среда 27 июля 2022 07:00
Погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями на западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 27 июля погода на западе ухудшится. Ожидаются грозовые дожди и шквалы, при этом почти на всей остальной территории без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных областях кратковременный дождь и гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. При этом прогнозируют небольшой дождь в Житомирской и восточных областях. Ночью местами туман.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +17, днем +28 +30 градусов;
  • на западе ночью +15 +17 градусов, а днем +23 +25;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +26 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +29 градусов.

Погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15 +17, а днем +28 +30.

Погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, на сегодня синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

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