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В Україні оголосили штормове попередження на завтра: де саме

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 14:24
В Україні оголосили штормове попередження на завтра: де саме Фото: в Україні оголосили штормове попередження на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 27 липня місцями погіршиться. На заході країни очікується шквальний вітер та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим рятувальники оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Разом з тим синоптики попереджають, що сьогодні в другій половині у західних областях також очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, сьогодні у більшості західних, південних, Вінницькій, Житомирській, а завтра і в Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголосили штормове попередження на завтра: де саме

Нагадаємо, також ми писали про те, яка погода буде в Україні на початку серпня.

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