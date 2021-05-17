60% місячної норми: киян попереджають про залпові грозові дощі
Погода в Києві на поточному тижні буде хмарною. Синоптики попереджають про залпові грозові дощі.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"За прогнозами синоптиків, тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів - близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі.", - йдеться в повідомленні.
Як інформує "Київавтодор", перед дощовим тижнем бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі. Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.
"Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехніку - механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки", - розповіли в КМДА.
Комунальники обіцяють, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, ДСНС оголосила штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град.
Раніше повідомлялося, що циклон несе в Україну грози і похолодання.