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60% місячної норми: киян попереджають про залпові грозові дощі

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 11:26
60% місячної норми: киян попереджають про залпові грозові дощі Фото: киян попереджають про залпові грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Погода в Києві на поточному тижні буде хмарною. Синоптики попереджають про залпові грозові дощі.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"За прогнозами синоптиків, тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів - близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі.", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київавтодор", перед дощовим тижнем бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі. Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

"Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехніку - механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки", - розповіли в КМДА.

Комунальники обіцяють, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, ДСНС оголосила штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град.

Раніше повідомлялося, що циклон несе в Україну грози і похолодання.

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