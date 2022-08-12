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Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів

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Україна, П'ятниця 12 серпня 2022 07:00
Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів Фото: сьогодні дощитиме у всіх регіонах України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 12 серпня по всіх областях буде дощова погода. При цьому місцями очікуються зливи та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в західних та Житомирській областях помірні, місцями значні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +19, вдень +25 +28 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +23 +29;
  • у східних областях вночі +18 +22, вдень +27 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +16 +20, вдень +25 +27 градусів.

Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів

Погода в столиці

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +16 +18, а вдень +23 +25.

Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, що погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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