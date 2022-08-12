Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів
В Україні сьогодні, 12 серпня по всіх областях буде дощова погода. При цьому місцями очікуються зливи та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в західних та Житомирській областях помірні, місцями значні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
На решті території короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +19, вдень +25 +28 градусів;
- на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +23 +29;
- у східних областях вночі +18 +22, вдень +27 +33 градуси;
- на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +16 +20, вдень +25 +27 градусів.
Погода в столиці
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +16 +18, а вдень +23 +25.
Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, що погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.
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