Карпаты заметает снегом. Украинцев предупредили о метели и ограниченной видимости
В среду, 26 апреля, в украинских Карпатах бурлит настоящая зима, горы заметает снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"ВНИМАНИЕ!!! Усложнение погодных условий!" – предупреждают метеорологи.
Так, по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м.
"Ветер западный 15-17 м/с, метель, падает снег. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.
Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.
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