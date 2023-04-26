ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карпаты заметает снегом. Украинцев предупредили о метели и ограниченной видимости

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 08:34
Карпаты заметает снегом. Украинцев предупредили о метели и ограниченной видимости Фото: Карпаты заметает снегом 26 апреля (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 26 апреля, в украинских Карпатах бурлит настоящая зима, горы заметает снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"ВНИМАНИЕ!!! Усложнение погодных условий!" – предупреждают метеорологи.

Так, по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м.

"Ветер западный 15-17 м/с, метель, падает снег. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России