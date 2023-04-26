Карпаты заметает снегом. Украинцев предупредили о метели и ограниченной видимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково- спасательный пост .

Так, по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м.

Как сообщалось, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

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