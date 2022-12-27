Погода сегодня будет "некомфортной". Синоптик назвала причину
Сегодня, 27 декабря, на большей части территории будет идти снег и дождь. Ожидаются порывы ветра, поэтому погоде вряд ли можно будет порадоваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Осадки
"Дождь и мокрый снег охватят большинство нашей территории. Да и вообще погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер", - рассказала она.
Температура
Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +3+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее +1+3 градуса.
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- сегодня в столице будет идти преимущественно дождь;
- ветер ожидается порывистый, к сильному;
- температура днем около +5 градусов.
Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.
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