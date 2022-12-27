Погода сегодня будет "некомфортной". Синоптик назвала причину

Сегодня, 27 декабря, на большей части территории будет идти снег и дождь. Ожидаются порывы ветра, поэтому погоде вряд ли можно будет порадоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Осадки

"Дождь и мокрый снег охватят большинство нашей территории. Да и вообще погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер", - рассказала она.

Температура

Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +3+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее +1+3 градуса.

Погода в Киеве