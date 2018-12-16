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Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 16 грудня 2018 на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -5 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -3 до +4, вночі від -6 до +2. У північних областях без опадів, вдень від -1 до -5, вночі від -4 до -7. В центрі вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -6.

На сході без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -6. На півдні температура вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -5. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -2.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, 16 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця. Крім того, з наступного тижня очікується значне похолодання.

Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4

Фото: погода на 16 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 грудня без істотних опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -5 до -7. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4

Фото: погода в Києві та області

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