Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до +4

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -3 до -5

Погода на сегодня: 16 декабря 2018 на западе Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -5 до +4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до +4, ночью от -6 до +2. В северных областях без осадков, днем от -1 до -5, ночью от -4 до -7. В центре днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6.

На востоке без осадков, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6. На юге температура днем от 0 до -2, ночью от 0 до -5. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от 0 до -2.

Отметим, по данным Гидрометцентра, 16 декабря на дорогах страны ожидается гололедица. Кроме того, со следующей недели ожидается значительное похолодание.

Фото: погода на 16 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 декабря без существенных осадков, днем от -3 до -5, ночью от -5 до -7. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области