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Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -3 до -5 градусів

Погода на сьогодні: 6 січня 2019 року в Україні очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -6 до +1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні сніг, температура повітря вдень від -3 до -2, вночі від -4 до -7. На півночі України також сніг, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -7. У центрі країни вдень сніг та від -1 до -4, вночі від -5 до -7.

У східних областях вдень сніг і від 0 до -6, вночі від -6 до -10. На півдні також сніг, температура вдень від 0 до -3 , вночі від -3 до -5. У Криму також сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 січня очікується сніг, вдень від -3 до -5 градусів, вночі від -5 до -7, вітер 5-10 м/с.

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