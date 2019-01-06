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Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -6

Новости » Общество    06.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -6
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается снег, днем от -3 до -5 градусов

Погода на сегодня: 6 января 2019 года в Украине ожидается снег, температура воздуха днем от -6 до +1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня снег, температура воздуха днем от -3 до -2, ночью от -4 до -7. На севере Украины снег, днем от -1 до -4, ночью от -5 до -7. В центре страны днем снег и от -1 до -4, ночью от -5 до -7.

В восточных областях днем снег и от 0 до -6, ночью от -6 до -10. На юге также снег, температура днем от 0 до -3 , ночью от -3 до -5. В Крыму снег, днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -6

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 6 января ожидается снег, днем от -3 до -5 градусов, ночью от -5 до -7, ветер 5-10 м/сек.

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Новости Украины ГидрометцентрКиев
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