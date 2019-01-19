Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 19 січня 2019 року на сході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від 0 до -4, вночі від -3 до -8. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -8. У центрі сухо, вдень від -1 до -4, вночі від -1 до -8.

У східних областях невеликий сніг, температура вдень від -2 до +4, вночі від -2 до +1. На півдні України вдень від +1 до +4, вночі від -2 до +1. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 19 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 січня без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7, вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області