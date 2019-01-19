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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5

Новости » Общество    19.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

В Киеве без осадков, днем от -1 до -3

Погода на сегодня: 19 января 2019 года на востоке Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от 0 до -4, ночью от -3 до -8. На севере Украины переменная облачность и без осадков, днем от -1 до -4, ночью от -5 до -8. В центре сухо, днем от -1 до -4, ночью от -1 до -8.

В восточных областях небольшой снег, температура днем от -2 до +4, ночью от -2 до +1. На юге Украины днем от +1 до +4, ночью от -2 до +1. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5

Фото: погода на 19 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 января без осадков, днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7, ветер западный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5

Фото: погода в Киеве и области

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