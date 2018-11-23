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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +7

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +7
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Киеве днем от 0 до -2

Погода на сегодня: 23 ноября 2018 на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от -2 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе страны без осадков, температура воздуха днем от -1 до +7, ночью от -8 до +3. На севере сухо, днем от -2 до +1, ночью от -4 до -7. В центральной части тоже без осадков, днем от -2 до +1, ночью от -5 до -8.

На востоке днем от -1 до +2, ночью от -5 до -8. На юге сухо, температура днем от -2 до +1, ночью от -3 до -6. В Крыму днем от +1 до +3, ночью от -3 до -5.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +7

Фото: прогноз на 23 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 ноября без осадков, днем от 0 до -2, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +7

Фото: погода в Киеве и области

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