Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +28

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 4 июня 2018 года на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от +24 до +28. На севере тоже без осадков, днем от +25 до +28, в центральной части от +25 до +28. На востоке страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от +25 до +27, на юге тоже ожидаются дожди, днем от +24 до +28, в Крыму до +28.

Фото: прогноз погоды на 4 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +14 до +16. Ветер северно-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве без осадков.

Фото: погода в Киеве и области