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Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15
Фото: погода в Україні буде теплою (РБК-Україна)

Погода в Україні 5 березня буде дощовою

Погода в Україні: 5 березня 2019 року на півночі, заході і сході країни очікуються дощі, на решті території сухо, температура повітря підніметься до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується дощ, температура повітря вдень від +8 до +11, вночі від +2 до +6. На півночі України дощі, вдень від +6 до +9, а вночі від +2 до +4. В центрі переважно сухо і без опадів, вдень від +8 до +12, вночі від +2 до +5.

У східних областях пройдуть дощі, температура вдень від +7 до +10, вночі від +2 до +5. На півдні України без опадів, вдень від +9 до +15, вночі від +2 до +6. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 5 березня очікується дощ, вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4, вітер західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15

Фото: погода в Києві та області

В деяких областях України завтра очікується дощ
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