Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 11 липня 2018 року на території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +24 до +28. На півночі вдень від +26 до +29, у центральній частині від +25 до +31. На сході дощі, денна температура від +30 до +33. На півдні вдень від +30 до +35, у Криму до +34.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +17 до +19. Вітер північно-східний, 5-10 м/с; вдень у Києві пройдуть дощі, вночі без опадів.

Фото: погода в Києві та області