Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35
В Киеве днем от +26 до +28
Погода на сегодня: 11 июля 2018 года на территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Прогноз погоды в регионах на сегодня
По прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +24 до +28. На севере днем от +26 до +29, в центральной части от +25 до +31. На востоке дожди, дневная температура от +30 до +33. На юге днем от +30 до +35, в Крыму до +34.
Фото: погода в Украине
Погода в Киеве на сегодня
В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +17 до +19. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с; днем в Киеве пройдут дожди, ночью без осадков.
Фото: погода в Киеве и области