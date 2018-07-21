Погода на сьогодні: в Україні дощі та грози, температура до +32

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 21 липня 2018 року на території України очікуються дощі, можливі грози, на півдні країни сухо і без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень від +25 до +28. На півночі вдень від +24 до +27, у центральній частині від +26 до +29. На сході грози, денна температура від +26 до +29. На півдні без опадів, вдень від +29 до +32, у Криму температура підніметься до +31.

Фото: погода на 21 липня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +25 до +27, вночі від +16 до +18.

Фото: погода в Києві та області