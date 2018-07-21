Погода на сегодня: в Украине дожди и грозы, температура до +32

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 21 июля 2018 года на территории Украины ожидаются дожди, возможны грозы, на юге страны сухо и без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем от +25 до +28. На севере днем от +24 до +27, в центральной части от +26 до +29. На востоке грозы, дневная температура от +26 до +29. На юге без осадков, днем от +29 до +32, в Крыму температура поднимется до +31.

Фото: погода на 21 июля

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +25 до +27, ночью от +16 до +18.

Фото: погода в Киеве и области