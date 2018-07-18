Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +29

У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 18 липня 2018 року в усіх областях України очікуються дощі, можливі грози, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +21 до +25. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +22 до +26, у центральній частині від +23 до +27. На сході денна температура від +22 до +26. На півдні дощі з грозами, вдень від +26 до +29, у Криму до +29.

Фото: погода на 18 липня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +24 до +26, вночі від +17 до +19. Вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області