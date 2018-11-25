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Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9
Фото: на півночі України пройде сніг (РБК-Україна)

У Києві вдень до +2

Погода на сьогодні: 25 листопада 2018 на території України переважно без опадів, на півночі очікується сніг, температура повітря вдень +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +3 до +9, вночі від -1 до +4. На півночі очікується сніг, вдень від -1 до +3, вночі від -2 до -6. У центральній частині без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -3 до -6.

На сході сніг очікується в Харківській області, вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -7. На півдні сухо, температура вдень від +2 до +7, вночі від -1 до -4. У Криму без опадів, вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9

Фото: прогноз на 25 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 листопада пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9Погода на сьогодні: на півночі України сніг, температура до +9

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов
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