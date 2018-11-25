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Погода на сегодня: на севере Украины снег, температура до +9

Новости » Общество    25.11.2018 - 10:00
Погода на сегодня: на севере Украины снег, температура до +9
Фото: на севере Украины пройдет снег (РБК-Украина)

В Киеве днем до +2

Погода на сегодня: 25 ноября 2018 на территории Украины преимущественно без осадков, на севере ожидается снег, температура воздуха днем +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от +3 до +9, ночью от -1 до +4. На севере ожидается снег, днем от -1 до +3, ночью от -2 до -6. В центральной части без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -3 до -6.

На востоке снег ожидается в Харьковской области, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7. На юге сухо, температура днем от +2 до +7, ночью от -1 до -4. В Крыму без осадков, днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Погода на сегодня: на севере Украины снег, температура до +9

Фото: прогноз на 25 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 25 ноября пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: на севере Украины снег, температура до +9

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
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