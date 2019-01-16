Погода підготувала українцям добрі новини: прогноз на 17 січня

Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

Перед хрещенськими морозами погода підготувала українцям "перепочинок"

У четвер, 17 січня, у більшості областей України очікується потепління, опади у вигляді дощів "дістануться" тільки жителям західних регіонів. Про це йдеться в повідомленні Погода УНІАН.

Синоптики обіцяють в західних областях температуру вночі до -2 градусів, а день буде теплим, повітря прогріється до +7 градусів.

На Сході вночі температура повітря опуститься до -6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть до -1 градусів.

Ілюстративне фото: (pixabay.com/free-photos)

У південних областях прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме -4 градусів, вдень буде до 3 градусів тепла.

Жителям північних регіонів також варто розраховувати на теплу погоду - вночі температура повітря складе близько нуля градусів максимум, а вдень стовпчик термометра покаже до +2 градусів. Опади не очікуються.

У центральних областях буде мінлива хмарність. Протягом доби температура повітря складе від -5 до +3 градусів.

У Києві повітря вночі промерзне до -7 градусів, а вдень температура підніметься до показників від 0 до +2 градусів. В столиці буде хмарно з проясненнями.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що 17 січня в народі іменується Феклістів день. Існує прикмета: "сніг на деревах гілки гне - літом бджоли роїтимуться".

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про холоди 17 січня. За її словами, цієї ночі на більшості території України очікуються морози від -5 до -12 градусів.

Також експерт попередила про істотне похолодання в середині наступного тижня і морози до -20 градусів.

Додамо, що нещодавно повідомила синоптик прогноз погоди на Водохреща для жителів столиці, які захочуть пірнути в ополонку.

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Відео: РБК-Україна