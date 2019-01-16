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Синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 16:30
Синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что существенное похолодание в Украину придет в середине следующей недели и температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко отметила, что похолодание начнется уже на Крещение, но температура воздуха будет опускаться постепенно, а вот 23 января ожидается сильное похолодание.

"17 и 18 января постарайтесь хорошо нагреться, в дневные часы температура воздуха будет мягкой и пушистой, 0 +3 градуса. И как раз прикрутите на пару дней отопление, поэкономьте. Эта экономия вам понадобится уже в ближайшее время. Так как на Крещение в Украину заходит похолодание. Как вы видите с этой прогностической диаграммы, сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью 5-10 градусов мороза, днем -2 -6 градусов", - сообщила синоптик и отметила, что в середине следующей недели температура воздуха может опуститься до -20 градусов.

Синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может врезать ночью до -15 -20 градусов", - предупредила Диденко.

Она порекомендовала подкорректировать свои планы согласно прогнозу и посоветовала беречь носы, ноги и обогревательные приборы.

"Подкорректируйте свои планы согласно прогнозу. Конечно, могут быть уточнения, поэтому будем вместе следить за возможными изменениями в прогнозе. Берегите носы, ноги и отопительные приборы. Можно прижиматься друг к другу в маленьких кафе, чтобы было теплее".

Синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказали о том, какая погода будет в Украине на Крещение.

А также писали о том, что синоптик предостерегла о резкой смене погоды.

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