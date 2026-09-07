Погода подготовила новые сюрпризы: где ждать дождей 7 сентября

Какой будет температура 7 сентября

Ночь в Украине была прохладной. Температура воздуха опустилась до +6...+11 градусов, а на юге страны было несколько теплее - от +9 до +14 градусов.

Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов в большинстве регионов. На юге температура будет выше - до +20...+25 градусов .

Таким образом, теплее всего 7 сентября будет именно в южных областях, тогда как в центральных, северных и западных регионах температура будет оставаться умеренной.

Погода в Украине 7 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Где пройдут дожди

Существенных осадков в большинстве областей не ожидается. В то же время, на востоке Украины местами пройдут небольшие дожди.

По данным "Укргидрометцентра" такая тенденция сохранится и в ближайшие дни: 8-9 сентября существенных осадков в Украине не прогнозируют.

Сильный ветер накроет часть Украины

Погода 7 сентября будет не только прохладной, но и ветреной. В Украине ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с .

На Левобережье днем местами возможны более сильные порывы - до 15-18 м/с. Поэтому даже при умеренной температуре из-за ветра на улице может быть прохладнее.

Погода в Киеве 7 сентября

В столице понедельник пройдет без осадков. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура колебалась на уровне +9...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

После теплой погоды, которая царила в Украине в начале сентября, 7 сентября киевлянам стоит готовиться к более прохладному дню.