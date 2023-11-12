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Плохая погода будет влиять на работу авиации: Игнат объяснил, как именно

Украина, Воскресенье 12 ноября 2023 09:45
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Плохая погода будет влиять на работу авиации: Игнат объяснил, как именно Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ухудшение погодных условий повлияет на работу авиации. В частности, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", - сказал он.

Спикер также прокомментировал ночные удары по Украине на работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59.

"Отработали, сбили ракету - это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", - добавил Игнат.

Ночные ракетные удары

Враг в ночь на 12 ноября атаковал юг Украины двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59. оккупанты одновременно применили баллистику, вероятно, "Искандер-М".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по Николаевской области.

Военные отметили, что одна ракета Х-59 была уничтожена, другая Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.

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