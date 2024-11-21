Погода будет иметь одну особенность. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Похолодание не планирует покидать Украину завтра, 22 ноября. Погода будет особенной тем, что будет бушевать сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Особенность завтрашнего дня, по данным синоптика, это сильный ветер.

"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков", - рассказала она.

Похолодание в Украине

Еще на прошлой неделе синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 21-23 ноября в Украину придет резкое похолодание. Предполагалось, что в большинстве областей Украины погода ухудшится до сильных дождей и мокрого снега, что, собственно, и случилось.

Отметим, что уже 21 ноября Украину засыпает снегом. В Карпатах местами сугробы достигают до 50 см. Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и усложненном движении на дорогах страны.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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