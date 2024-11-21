ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Погода будет иметь одну особенность. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 21 ноября 2024 12:30
UA EN RU
Погода будет иметь одну особенность. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание не планирует покидать Украину завтра, 22 ноября. Погода будет особенной тем, что будет бушевать сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков", - рассказала она.

Особенность завтрашнего дня, по данным синоптика, это сильный ветер.

"Температура воздуха ночью 0....-5 градусов, днем 0...+4 тепла, на юге +4...+9 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 22 ноября вероятен снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. Ночью 0, -2 градусов, днем +4 градусов.

Похолодание в Украине

Еще на прошлой неделе синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 21-23 ноября в Украину придет резкое похолодание. Предполагалось, что в большинстве областей Украины погода ухудшится до сильных дождей и мокрого снега, что, собственно, и случилось.

Отметим, что уже 21 ноября Украину засыпает снегом. В Карпатах местами сугробы достигают до 50 см. Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и усложненном движении на дорогах страны.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте