У Карпатах різко вдарили морози. Похолодало до -6
Фото: гора Піп Іван Чорногірський (facebook.com/chornogora.rescue112)
Погода в Україні продовжує погіршуватися, а в Карпатах вже вдарили перші морози. Сьогодні в горах місцями до -6.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального загону.
Повідомляється, що станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.Температура повітря -6.
При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні прогнозується різке похолодання, в окремих регіонах нічні заморозки 22 і 23 вересня.
Також повідомлялося, що метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року.