У Карпатах різко вдарили морози. Похолодало до -6

Погода в Україні продовжує погіршуватися, а в Карпатах вже вдарили перші морози. Сьогодні в горах місцями до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального загону.

Повідомляється, що станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.Температура повітря -6. При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.