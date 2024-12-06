Погода будет с "изюминками". Синоптик дала прогноз на выходные в Украине

На выходных, 7-8 декабря, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом. Особенностями погоды станут штормовой ветер и сильное потепление на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Особенность выходных в Украине - порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Однако будет не холодно, ведь в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму +9....+15 градусов", - рассказала она.

Кроме того, 7-8 декабря в Украине будет преобладать в большинстве областей влажная погода с периодическими дождями и мокрым снегом, возможен гололед, вечером и утром на дорогах гололедица.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве в субботу, 7 декабря, ожидается преимущественно дождь, днем до +3 градусов, сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье, 8 декабря, в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, днем прекращение осадков, сильный юго-восточный ветер, днем +3 градусов.

Погода в Украине 7-8 декабря (meteo.gov.ua)