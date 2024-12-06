Погода будет с "изюминками". Синоптик дала прогноз на выходные в Украине
На выходных, 7-8 декабря, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом. Особенностями погоды станут штормовой ветер и сильное потепление на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Особенность выходных в Украине - порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Однако будет не холодно, ведь в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму +9....+15 градусов", - рассказала она.
Кроме того, 7-8 декабря в Украине будет преобладать в большинстве областей влажная погода с периодическими дождями и мокрым снегом, возможен гололед, вечером и утром на дорогах гололедица.
Погода в Киеве на выходных
В Киеве в субботу, 7 декабря, ожидается преимущественно дождь, днем до +3 градусов, сильный юго-восточный ветер.
В воскресенье, 8 декабря, в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, днем прекращение осадков, сильный юго-восточный ветер, днем +3 градусов.
Погода в Украине 7-8 декабря (meteo.gov.ua)
Потепление в Украине
Влажная ветреная теплая погода в Украине напомнит весну, которая, по словам синоптика Диденко, не обязательно бывает с первого марта, но и порой посреди облачной зимы.
Так, по данным "Укргидрометцентра", пик потепления в Украине будет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже со следующей недели.
Напомним, о том, что в Украине потеплеет, синоптики прогнозировали еще в начале декабря. Однако тепло продержится недолго. Снижение температуры начнется уже после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.
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