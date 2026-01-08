ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Погода будет разной: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Четверг 08 января 2026 07:00
UA EN RU
Погода будет разной: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 8 января, в разных регионах Украины погода будет разной по характеру. В одних областях ожидается мороз и сильный снег, в других будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине сложные погодные условия обусловит активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.

Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, метелями и холодной погодой; в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях - переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этой поры и остальную территорию с умеренным, местами значительным дождем и хорошим теплом в теплом секторе циклона.

В целом сегодня будет облачно. В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный, днем местами сильный снег, метель. Температура днем 2-7° мороза.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории умеренный, местами значительный дождь, температура днем 7-12°.

Ветер южный (в северных и западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, днем в западных, южных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Погода будет разной: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Значительный мокрый снег и дождь, гололед, по области налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 0-2° тепла.

Подробно о том, какой погода в Украине будет на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка