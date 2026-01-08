ua en ru
Погода буде різною: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Четвер 08 січня 2026 07:00
Погода буде різною: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 8 січня, у різних регіонах України погода буде різною за характером. В одних областях очікується мороз і сильний сніг, в інших буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні складні погодні умови зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини: у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою; у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях - перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори і решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону.

Загалом сьогодні буде хмарно. У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина. Температура вдень 2-7° морозу.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вдень 0-5° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ, температура вдень 7-12°.

Вітер південний (у північних та західних областях північно-східний), 7-12 м/с, вдень у західних, південних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, по області налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 0-2° тепла.

Детально про те, якою погода в Україні буде цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

