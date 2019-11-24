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У Кабулі прогримів сильний вибух

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 17:14
У Кабулі прогримів сильний вибух
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті вибуху загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення

В Кабулі в неділю ввечері прогримів вибух в одному з мікрорайонів, є загиблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника прес-центру МВС Афганістану Нусрата Рахімі у Facebook.

За його словами, вибух прогримів приблизно о 18:20 в 32-му блоці 4-го мікрорайону Кабула в зоні відповідальності дев'ятого поліцейського ділянки. На місце події була направлена слідча група. Деталі події будуть повідомлені пізніше, зазначив Рахімі.

В результаті вибуху загинула одна людина, п'ятеро поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в афганській столиці Кабулі стався вибух. Тоді було відомо, що сім осіб загинули і ще 10, включаючи чотирьох іноземних громадян, одержали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в афганській провінції Нангархар прогриміли два вибухи. Жертвами терактів стали щонайменше 17 осіб. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

Крім того, в день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито майже 30 осіб. Люди загинули в результаті терористичних атак бойовиків радикального руху "Талібан".

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