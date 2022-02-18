У Греції сталася пожежа на поромі: на борту було майже 300 осіб

Біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з повідомленням берегової охорони Греції, пожежа виникла біля острова Корфу в Іонічному морі.

Європаром Olympia під італійським прапором прямував з Греції до Італії в порт Бріндізі. Причина пожежі поки що невідома.

На борту судна під час пожежі перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу. У рятувальній операції брали участь три кораблі берегової охорони Греції.