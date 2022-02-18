У Греції сталася пожежа на поромі: на борту було майже 300 осіб
Фото: сталася пожежа на поромі Olympia (wikimedia.org)
Біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням берегової охорони Греції, пожежа виникла біля острова Корфу в Іонічному морі.
Європаром Olympia під італійським прапором прямував з Греції до Італії в порт Бріндізі. Причина пожежі поки що невідома.
На борту судна під час пожежі перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу. У рятувальній операції брали участь три кораблі берегової охорони Греції.
Повідомлень про загиблих або постраждалих поки що не надходило.
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