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У Греції сталася пожежа на поромі: на борту було майже 300 осіб

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Греція, П'ятниця 18 лютого 2022 08:02
У Греції сталася пожежа на поромі: на борту було майже 300 осіб Фото: сталася пожежа на поромі Olympia (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням берегової охорони Греції, пожежа виникла біля острова Корфу в Іонічному морі.

Європаром Olympia під італійським прапором прямував з Греції до Італії в порт Бріндізі. Причина пожежі поки що невідома.

На борту судна під час пожежі перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу. У рятувальній операції брали участь три кораблі берегової охорони Греції.

Повідомлень про загиблих або постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, що у Польщі стався вибух на динамітному заводі. В результаті двоє людей зникли безвісти.

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