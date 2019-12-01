На Донбасі загинули двоє українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українці підірвали на невідомих вибухові пристрої під час виконання бойового завдання

На Донбасі сьогодні, 1 грудня, на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.



Повідомляється, що диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командування ООС застосувало черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців.



"На жаль, в результаті вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівці, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.