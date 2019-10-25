У загиблого під час вибуху на вокзалі Харкова було кілька гранат

Фото: місце інциденту в районі вокзалу в Харкові (kh.suspilne.media)

Також у загиблого при собі були водійські права

У можливого учасника перестрілки в Харкові, який підірвав себе на Південному вокзалі, при собі було кілька гранат. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у загиблого при собі було ще три гранати. Крім того, за іншою версією, він намагався кинути гранату в поліцейських, які хотіли його затримати. У загиблого виявили водійські права на ім'я Олексія Титова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові на вулиці Клочківській біля супермаркету сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина і ще одна отримала поранення. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков, який входив до "Оплоту". За даними поліції, двоє невідомих напали на двох інших чоловіків, після чого зникли з місця інциденту на автомобілі. Пізніше машину знайшли згорілою.

Пізніше стало відомо, що один з учасників перестрілки нібито підірвав себе на залізничному вокзалі. Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько 13:00 поліція спробувала затримати його за підозрою в причетності до інциденту на вулиці Клочківській.