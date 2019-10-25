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Поліція Харкова поки не підтверджує зв'язок перестрілки і вибуху на вокзалі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 14:27
Поліція Харкова поки не підтверджує зв'язок перестрілки і вибуху на вокзалі
Фото: місце перестрілки в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Поліція перевіряє інформацію про вибух на вокзалі

Інформація про зв'язок перестрілки в Харкові та вибуху на вокзалі поки не підтверджується. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Харкова.

Повідомляється, що на даний момент поліція перевіряє інформацію про вибух на Південному вокзалі.

"Інформація з'ясовується. Ми чекаємо інформацію, щоб підтвердити чи був взагалі такий випадок чи ні на залізничному вокзалі. Ми не можемо зараз сказати, чи пов'язано це зі стрільбою", - повідомили в поліції.

Також у ДСНС Харківської області РБК-Україна повідомили, що на місці вибуху в Харкові працюють вибухотехніки поліції.

"До нас надійшло повідомлення. Ми відправили наше відділення на чергування на вокзал. На місці працювали правоохоронні органи. При таких випадках працюють вибухотехніки, це не піротехніки, не наш підрозділ", - повідомили в ДСНС.

Зазначимо, місцеві ЗМІ повідомили, що на Південному вокзалі підірвав себе один з учасників перестрілки на вулиці Клочковській. Передбачається, що його спробували затримати на залізничних коліях, однак чоловік, помітивши поліцейських, підірвав себе гранатою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків. В результаті перестрілки один з них помер по дорозі в лікарню, іншому медики надають допомогу.

Місцеві ЗМІ пишуть, що жертвою нападу виявився відомий у кримінальних колах Георгій Ісаков, який входив в керівництво громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Ця організація брала участь в подіях на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів.

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