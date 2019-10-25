Стрілянина у Харкові: один з учасників підірвав себе на вокзалі

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Очевидці повідомляють, що чоловік підірвав себе гранатою

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що вибух стався на Південному вокзалі. За словами очевидців, чоловік підірвав себе гранатою, на місці інциденту працює поліція.

Як повідомляють місцеві пабліки в Telegamm, близько 13:00 поліція на залізничних коліях спробувала затримати чоловіка, який міг бути причетний до перестрілки. Побачивши поліцейських, він підірвав себе і загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі Харкова біля супермаркету сталася перестрілка. Зокрема, двоє невідомих напали на двох чоловіків, в результаті перестрілки один з них загинув на місці. За даними місцевих ЗМІ, також постраждав колишній учасник організації "Оплот".

Нагадаємо, раніше на цьому тижні також сталася перестрілка в Харкові. Зокрема, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли в 30-річного чоловіка і його 18-річного знайомого. Стрілки зникли з місця інциденту, постраждалим в лікарні надали медичну допомогу і відпустили додому.

До цього під Києвом в Броварському районі невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту постраждав чоловік.