Загинули старші офіцери. Арестович назвав нові втрати росіян у Чорнобаївці

Внаслідок чергового удару українських сил по росіянах у Чорнобаївці загинули кілька старших офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Вчорашня 26-а Чорнобаївка - це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і поранені трохи північніше, в Новій Каховці", - зазначив він.

Він додав, що також було знищено командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки.