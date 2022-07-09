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ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці

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Чорнобаївка, Субота 09 липня 2022 09:57
ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці Фото: ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.

При цьому ЗМІ масово поширюють інформацію про сильні звуки вибухів та пожежу в Чорнобаївці. Попередньо - горить склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, перед цим українські військові знову вдарили по окупантах у Чорнобаївці Херсонської області 7 липня, який виявився ювілейним, уже 25-м разом.

Як повідомлялось, українські військові постійно б'ють по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Додамо, окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

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