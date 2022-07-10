Погибли старшие офицеры. Арестович назвал новые потери россиян в Чернобаевке

В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Вчерашняя 26-я Чернобаевка - это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке", - отметил он.

Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.