Погибли старшие офицеры. Арестович назвал новые потери россиян в Чернобаевке

В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"Вчерашняя 26-я Чернобаевка - это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке", - отметил он.
Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.
Напомним, ранее стали известны российские потери в результате сегодняшних ударов Вооруженных сил Украины под Херсоном.
Накануне сообщалось об очередном ударе по россиянам в Чернобаевке. В частности, после попадания в склад боеприпасы детонировали несколько часов.
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