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Держава погасила усі борги перед шахтарями, - Шмигаль

Новини » Політика     01.07.2020 - 13:46
Держава погасила усі борги перед шахтарями, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, майже 40 тисяч шахтарів отримали належну зарплату

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна погасила усі борги перед шахтарями державних шахт. За його словами, це вперше за значний період у держави немає боргів перед ними.

Про це глава Кабінету міністрів сказав у ході засідання уряду, передає РБК-Україна.

"Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої пятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року: шахтарям надійшли кошти в сумі 327 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, в лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями; йшлося про погашення заборгованості протягом березня і квітня.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнишахтерыДенис Шмигаль
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