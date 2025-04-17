Плохая кредитная история? Как за полгода повысить рейтинг и получить ипотеку

Большинство отказов банков в предоставлении кредита происходят из-за негативной кредитной истории. Как определяют кредитный рейтинг и можно ли его улучшить?

Подробнее о том, как проверить и улучшить кредитную историю - в материале РБК-Украина .

Главное:

Влияет ли кредитный рейтинг на получение ипотеки?

Как можно проверить свой кредитный рейтинг?

Случаются ли ошибки в кредитной истории?

Возможно ли исправить плохую кредитную историю?

Влияние кредитной истории заемщика

Кредитная история - это как досье о вашем финансовом поведении: вовремя ли вы платите кредиты, есть ли просрочки, поручительства или судебные споры. Кредитная история не портится внезапно, но значительное влияние имеют периодически повторяющиеся мелочи.

"Самые распространенные причины - несвоевременная уплата долгов, игнорирование минимальных платежей, превышение кредитного лимита", - говорит РБК-Украина финансовый планерка iPlan.ua Лариса Мошковская. Она отметила, что часто ухудшение кредитной истории может быть следствием невнимательного отношения к финансам или эмоциональных трат без плана.

Сегодня многие молодые семьи мечтают о собственном жилье и рассматривают возможность принять участие в программе льготной ипотеки, где обещают привлекательные условия, например, 3-5% годовых. Но здесь есть важный нюанс - сам кредит выдает не государство, а банк. Государство лишь частично компенсирует разницу между рыночной ставкой и той, которую получает заемщик по условиям программы.

А значит, все риски, связанные с возвратом займа, оценивает именно банк, как и в обычной ипотеке. И первое, на что обращает внимание кредитор - это кредитная история. Даже при льготной программе плохая или отсутствующая кредитная история может стать причиной отказа, независимо от того, что условия звучат выгодно.

По данным Ощадбанка, сегодня до 80% отказов в ипотеке происходит именно по причине низкого кредитного рейтинга. Поэтому, если вы планируете такие серьезные приобретения, позаботьтесь о своей финансовой репутации заранее.

Эксперт обратила также внимание на то, что некоторые работодатели в финансовом секторе и арендодатели могут обращать внимание на кредитную историю. Это помогает проверить ответственность человека и его отношение к взятым на себя обязательствам.

Обычно история о погашенных долгах сохраняется в течение 10 лет, а о непогашенных - бессрочно. "Поэтому надеяться, что незакрытые долги забудутся, не стоит. Не откладывайте решение проблемы", - добавила Лариса Мошковская.

Фото: Для улучшения кредитной истории закройте старые долги (Getty Images)

Как проверить свою кредитную историю бесплатно

Доступ к своей истории имеет каждый. Один раз в год ее можно получить бесплатно через сайт Украинского бюро кредитных историй (УБКИ). Регистрируетесь, подаете запрос - и уже через несколько минут видите полный отчет с баллами, долгами и активными кредитами.

Регулярный мониторинг кредитной истории поможет избежать ошибок или мошеннических кредитов на ваше имя.

"Если вы обнаружили ошибку, можно подать письменное заявление о ее исправлении в УБКИ. Исправление занимает до 30 дней", - добавила эксперт.

Самые простые способы улучшить кредитную историю

По исправлению плохой кредитной истории Лариса Мошковская посоветовала, что начинать нужно с главного - закрыть старые долги. "Это, конечно, не обнуляет историю, но показывает, что вы исправляетесь", - добавила она.

Все текущие обязательства платите вовремя, даже за коммуналку или мобильный. Например, просрочка платежа по кредиту на 30 дней может снизить ваш кредитный рейтинг на 100 пунктов.

Избегайте новых просрочек или лучше вообще не берите новый кредит, чем просрочить платеж. Например, пропуск одного платежа может оставаться в кредитной истории до 5 лет.

Если есть финансовые трудности, стоит как можно быстрее обратиться в банк за реструктуризацией. Банки ценят клиентов, которые проявляют инициативу. Лучше договориться, чем прятаться.

Примерно через 6-12 месяцев рейтинг начинает постепенно улучшаться. Далее старайтесь не нарушать сроки кредитных договоров, чтобы показать банку свою платежеспособность.