Погана кредитна історія? Як за пів року підвищити рейтинг і отримати іпотеку

Більшість відмов банків у наданні кредиту стаються через негативну кредитну історію. Як визначають кредитний рейтинг і чи можна його поліпшити?

Детальніше про те, як перевірити та покращити кредитну історію – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чи впливає кредитний рейтинг на отримання іпотеки?

Як можна перевірити свій кредитний рейтинг?

Чи трапляються помилки у кредитній історії?

Чи можливо виправити погану кредитну історію?

Вплив кредитної історії позичальника

Кредитна історія – це як досьє про вашу фінансову поведінку: чи вчасно ви сплачуєте кредити, чи є прострочення, поручительства або судові спори. Кредитна історія не псується раптово, але значний вплив мають дрібниці, що періодично повторюються.

"Найпоширеніші причини – несвоєчасна сплата боргів, ігнорування мінімальних платежів, перевищення кредитного ліміту", – каже РБК-Україна фінансова планерка iPlan.ua Лариса Мошківська. Вона зауважила, що часто погіршення кредитної історії може бути наслідком неуважного ставлення до фінансів або емоційних витрат без плану.

Сьогодні чимало молодих сімей мріють про власне житло та розглядають можливість взяти участь у програмі пільгової іпотеки, де обіцяють привабливі умови, наприклад, 3–5% річних. Але тут є важливий нюанс – сам кредит видає не держава, а банк. Держава лише частково компенсує різницю між ринковою ставкою та тією, яку отримує позичальник за умовами програми.

А отже, усі ризики, пов’язані з поверненням позики, оцінює саме банк, як і у звичайній іпотеці. І перше, на що звертає увагу кредитор – це кредитна історія. Навіть за пільгової програми погана або відсутня кредитна історія може стати причиною відмови, незалежно від того, що умови звучать вигідно.

За даними Ощадбанку, сьогодні до 80% відмов у іпотеці відбувається саме з причини низького кредитного рейтингу. Тому, якщо ви плануєте такі серйозні надбання, подбайте про свою фінансову репутацію заздалегідь.

Експерт звернула також увагу на те, що деякі роботодавці у фінансовому секторі та орендодавці можуть звертати увагу на кредитну історію. Це допомагає перевірити відповідальність людини та її ставлення до взятих на себе зобов'язань.

Зазвичай історія про погашені борги зберігається протягом 10 років, а про непогашені – безстроково. "Тому сподіватись, що незакриті борги забудуться, не варто. Не відкладайте розв'язання проблеми", – додала Лариса Мошківська.

Фото: Для покращення кредитної історії закрийте старі борги (Getty Images)

Як перевірити свою кредитну історію безкоштовно

Доступ до своєї історії має кожен. Один раз на рік її можна отримати безкоштовно через сайт Українського бюро кредитних історій (УБКІ). Реєструєтесь, подаєте запит - і вже за кілька хвилин бачите повний звіт із балами, боргами та активними кредитами.

Регулярний моніторинг кредитної історії допоможе уникнути помилок або шахрайських кредитів на ваше ім’я.

"Якщо ви виявили помилку, можна подати письмову заяву про її виправлення в УБКІ. Виправлення займає до 30 днів", – додала експерт.

Найпростіші способи покращити кредитну історію

Щодо виправлення поганої кредитної історії Лариса Мошківська порадила, що починати потрібно з головного – закрити старі борги. "Це, звісно, не обнуляє історію, але показує, що ви виправляєтесь", – додала вона.

Всі поточні зобов’язання сплачуйте вчасно, навіть за комуналку чи мобільний. Наприклад, прострочення платежу за кредитом на 30 днів може знизити ваш кредитний рейтинг на 100 пунктів.

Уникайте нових прострочок або краще взагалі не беріть новий кредит, ніж прострочити платіж. Наприклад, пропуск одного платежу може залишатися в кредитній історії до 5 років.

Якщо є фінансові труднощі, варто якнайшвидше звернутись в банк за реструктуризацією. Банки цінують клієнтів, які проявляють ініціативу. Краще домовитися, ніж ховатися. ​

Приблизно через 6–12 місяців рейтинг починає поступово покращуватись. Далі старайтесь не порушувати термінів кредитних договорів, щоб показати банку свою платоспроможність.