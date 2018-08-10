УЗ призначила додатковий "Інтерсіті+" з Києва до Львова до Дня незалежності

Поїзд вирушить з Києва 23 та 26 серпня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43

У святкові вихідні, на який випадає День незалежності України, "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ - Львів - Київ. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд вирушить з Києва 23 та 26 серпня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. Під час рейсу передбачені зупинки на станціях Коростень, Вершниця, Орепи та Здолбунів-Південний.

У зворотньому напрямку зі Львова поїзд вирушить 23 та 26 серпня о 23:00 та прибуде до Києва о 05:18 із зупинками на станціях Здолбунів-Південний, Радулин, Коростень.

Нагадаємо, керівник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан повідомив, що "Укрзалізниця" до кінця літа поділить поїзди на класи - комфорт, стандарт та економ.

За його словами, "Укрзалізниця" зараз знаходиться на фінальній стадії узгодження змін з Міністерством інфраструктури.