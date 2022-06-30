У поїздах з'явиться Інтернет від Starlink: названі терміни

Супутниковий Інтернет від Starlink з'явиться в поїздах "Укрзалізниці" до кінця 2022 року. Пілотний проект установки Starlink в поїздах вже протестований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя в інтерв'ю Liga.Tech .

Він зазначив, що тестування Starlink в поїздах показало, що такий спосіб роздачі інтернету під час руху дійсно працює.

"Коли після тестування зв'язалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, - навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", - заявив глава Держспецзв'язку.